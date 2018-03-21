Polatlı'nın Tarihi Alanlarını Gezen Konuklar Belediyeye Teşekkür Ediyor

Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın özel ilgisiyle kurulan Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi, Ankara'dan gelen 2 yüz 10 kişilik Özel Sincan Kültür Kolejine Şehrin tarihi kültürel yerlerinde kılavuzluk hizmeti verdi.

Konuk okullara Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanlarını gezdiren POTA, Kültür Eğitim Kurumları Sincan Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerinin büyük takdirini topladı.

POTA Alan Kılavuzlarının Rehberliğinde Alagöz Kararagah Müzesi, Malıköy Tren İstasyonu Müzesi, Sakarya Zaferi Anıtı ve Duatepe Antını gezen Özel Sincan Kültür Ortaokulu, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve POTA Genel Koordinatörü Kadim Koç'a teşekkürlerini ilettiler.

Yıllardır öğrencilerine Ankara’nın tarihi yerlerini gezdirdiklerini dile getiren Sincan Kültür Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Öğretmen Yelda Çetin, “Polatlı Belediyesinin özellikle POTA'nın uygulamaları çok güzel. Geçen yılda balon turlarına, tarihi tanıtım gezilerine katılmıştım. Polatlı bu anlamda gerçekten tarihine değer veren bir şehir. Birçok ilçede görmediğim kültürel çalışmaları, kalkınmaları burada görebiliyoruz. Ücretsiz tanıtım turları yapıyor, rehber veriyor. Bu hizmetler bir çok yerde bulamadığımız imkânları. Ankara'da birçok geziye katıldık, çok sıkıntılar yaşadık. Gittiğimiz yerlerde ne bir rehberimiz vardı ne de bir yardımcı olan görevli vardı. Polatlı bu anlamda bütün açığı kapatıyor. Özet olarak Polatlı Belediyesinin verdiği hizmet gibi bir hizmeti daha önce hiç bir yerde görmedik. Belediye Başkanına ve yetkililere, POTA ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.