Polis Memurlarından Polis Haftasına Özel Albüm

İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurları, Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıl dönümüne özel olarak “Bu Toprağın Sesi – Çevik Sesler” adında bir albüm hazırladı. Albümün tüm gelirlerinin şehit polis ailelerine bağışlanacağı bildirildi.

Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıl döneminde polis memurlarından anlamlı bir albüm geldi. Ülkemizde her yıl 1 ile 10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin yanında İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurları, “Bu Toprağın Sesi – Çevik Sesler” adlı bir albüm yaptı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın öncülüğünde hayata geçirilen projede, PollProduction yapım şirketiyle birlikte çalışıldı. Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl’ün sanat yönetmenliğini üstlendiği albümde, sevilen sanatçı bir de türkü seslendirdi.

Albümün en beğenilen parçalarından biri olan “Yemen Türküsü”nü çevik kuvvet polislerimizle birlikte söyleyen Yavuz Bingöl, aynı zamanda albümün ilk video klibinin de yönetmenliğini yaptı. İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin hep bir ağızdan seslendirdiği Çanakkale Türküsü’nün video klibi, Çanakkale Şehitliği’nde çekildi.

Geliri Şehit Ailelerine Bağışlanacak

1 – 10 Nisan Polis Haftası’na özel olarak çıkartılan albümün yapımını, PollProduction yapım şirketi üstlendi. Bununla birlikte vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören “Bu Toprağın Sesi – Çevik Sesler” albümünün tüm gelirleri, görevleri başında şehit düşen polis memurlarının ailelerine bağışlanacağı açıklandı.

Polis Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında gerçekleştirilen etkinliklere devam ediliyor. 8 – 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliklerin programı açıklandı. Programda yer alan bilgilere göre; ilk olarak 9 Nisan’da Cebeci, Gölbaşı ve Karşıyaka’da bulunan polis şehitlikleri ziyaret edilecek. Ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde şehitler için mevlit okutulacak, daha sonra bir otelde şehit ve gazi ailelerinin de davet edildiği bir yemekte buluşulacak.

Polis Haftası etkinlikleri 10 Nisan’da gerçekleştirilecek olan Anıtkabir ziyareti ile ara vermeden devam edecek. Aynı günün akşam saatlerinde TRT Arı Stüdyosu’nda resepsiyon verilecek ve Polis Günü Özel Konseri hayata geçirilecek. Bununla birlikte Kızılay Metro Çarşısı’nda yer alan sanat galerisinde 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açılacak.