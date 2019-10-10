Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim planımız herkesin yeniden evine dönebilmesidir. Kendi ülkesine dönmek isteyip de artık oturacak evi olmayanlar var. 1 milyon kişilik yeni yerleşim yeri inşa etmeyi planlıyoruz" dedi.(İHA)