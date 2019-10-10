"109 terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Son 4 yılda sınırlarımız içinde 7 bin 500, sınırlarımız dışında 8 bin 500 olmak üzere toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar. Şöyle siz kenarda durun, biz yolumuza devam ediyoruz."

"Bu operasyonun da amacı Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır."

"(Barış Pınarı Harekatı'na yönelik eleştiriler) Suudi Arabistan önce aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi?"

"Hele Mısır sen hiç konuşamazsın. Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin."

"Suriye toprakları üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir dönemde Türkiye'nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz."

"DEAŞ'a karşı da PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye karşı da bu mücadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

"Fransa'dan DEAŞ Suriye'ye geldi, Almanya'dan geldi, Hollanda'dan geldi ve biz 5 bin 500 DEAŞ'lıyı geldikleri yerlere gönderdik."

"Operasyonumuzu 'işgal hareketi' diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay, kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz."

"1 milyona yakın insanı Beşşar Esed Suriye'de öldürdü, bunlar onun halkıydı."

"Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Türkiye belki de bu ülkenin topraklarındaki tek meşru güç olarak şu anda varlık gösteriyor."

"(Avrupa Birliği) Siz hiçbir zaman samimi olmadınız, 1963'ten bu yana oyaladınız. 'AB'ye aldık, alıyoruz, alacağız, şuydu buydu'. Siz dürüst değilsiniz."

"Suriye halkımıza sevdamız zaten tartışılamaz. Bizim derdimiz Suriye'yi işgale çalışan DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyledir. Bizim oradaki Kürt kardeşlerimizle de sorunumuz yok, sorun tamamen terör örgütleriyledir. "

"İkinci taksit olan 3 milyar avroyu göndermeyeceklermiş. Siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi? Yok. Biz zaten sizden bir şey alarak yürümedik, 40 milyar doları biz harcadık. Allah'ın izniyle biz bir o kadar daha harcar ve yolumuza devam ederiz, ama kapıları da açarız."

"Suriye halkı, DEAŞ'ı getirecek kadar aklını peynir ekmekle yememiştir, bunu da bilelim."

"Şu anda sadece Kobani'den bizim ülkemize gelen 300 bin Kürt hala bizim ülkemizde misafir olarak yaşamakta."

"Suriye krizinin başladığı 2011'den hatta daha öncesinden itibaren bu ülkedeki sorunun, tüm kesimlerin haklarını güvence altına alan demokratik bir yöntemle çözümü için gayret gösterdik."

"Suriye'de tüm gelişmelere gözlerini kapayıp Türkiye'yi eleştirmeyi alışkanlık haline getirenleri akla, vicdana, ahlaka davet ediyoruz."

"Bizim bu sınır ötesi harekatımızın altında, güneyimizde bir terör devleti kurulmasını engellemek var, biz buna çalışıyoruz."

"Parlamentoda da terör örgütüne sırtını dayayan bir grup var. Onlar zaten gözleri var görmez. Ama öyle ya da böyle göstereceğiz. "

"Tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika: Biz Türkiye'yiz ve biz bir NATO üyesi ülkeyiz. 5'inci maddeyi gayet iyi biliyorlar. Bu terör örgütleri NATO üyesi olan Türkiye’ye saldırırken siz buna bir defa sessiz kalamazsınız, buna hakkınız yok."

"Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar. Bombayı atan sizsiniz."



"Rejim bölgesine olduğu gibi bölücü terör örgütünün kontrolündeki bölgelere de kimse dönmek istemiyor. Çünkü insanlar zulüm bakımından bu iki yapıyı aynı görüyor."

"Henüz harekata başladığımız diğer bölgelerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Vakti saati geldiğinde oralarda da Türkiye'nin gücünü göstereceğiz."

"Askerimizin karşısına çıkacak yüreği olmayanlar boş buldukları yerlerde sivillere saldırarak gerçek yüzlerini ortaya koyuyorlar."

"Altını çizerek söylüyorum, bizim planımız herkesin yeniden kendi evine dönebilmesidir."

"Terör örgütünün desteği ile parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye sesleniyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin."

"Türkiye'nin kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözü yoktur. Türkiye ile hareket eden Suriye Milli Ordusunun da asla böyle niyeti yoktur."

"Bu operasyonda kimsenin, bilhassa da sivillerin kılına dahi zarar gelmesini asla kabullenemeyiz"

"Çok kısa bir sürede Münbiç'ten Irak sınırına kadar tüm bölgeyi güvenli huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde 8 yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız."

"İster Arap, ister Kürt ister bir başka kesimden olsun, hemen şimdi PYD saflarını terk edip kendi evlerini, köylerini, şehirlerini, kendi namuslarını korumak için harekete geçecek herkese kucağımız açıktır."

"Ülkemiz bugüne kadar DEAŞ'la bağlantılı olabileceğini düşündüğü, çok büyük bir bölümü Türk vatandaşı olmayan 17 bin kişiyi gözaltına aldı."

"Suriye'de hiçbir zaman Türkiye terör örgütlerini kullanma yoluna gitmemiş, tam tersine hepsinin de başını ezmiştir."

"(DEAŞ'lılar) Cezaevinde tutulması gerekenleri tutacak, uyruğu olduğu ülkelere gidebilecekleri kabul edilmeleri halinde oraya göndereceğiz."

"DEAŞ ile mücadele çerçevesinde 151 ayrı ülkeden 77 bine yakın şahsa, Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Ülkemize kadar gelebilen 102 ayrı ülkeden 7 bin 600 kişiyi sınır dışı ettik. Halen geri gönderme merkezlerinde sınır dışı edilmek üzere bekleyen kişi sayısı 851'dir."

"Türkiye, bu bölgenin kontrolünü ele aldıktan sonra DEAŞ'ın yeniden bölgede varlık gösteremeyeceğinden herkes emin olmalıdır. Bu güvenceyi tüm dünyaya vermek istiyorum."

"Barış Pınarı Harekatı'yla şanlı tarihimize yeni bir sayfa daha ekleyeceğiz."



"DEAŞ'ın bir daha başımıza bela olmasını istemediğimiz gibi, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın da böyle bir musibete düçar olmasını arzu etmeyiz. Kontrolümüze geçecek bölgelerdeki DEAŞ'lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız."



"Parlamento içinde AK Parti grubunda 291 milletvekilimizin 50'si Kürt kökenlidir. Bizim için önemli olan kökenden ziyade insan olmak."