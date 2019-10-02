"%51 tartışmaları Faruk Çelik'in kişisel görüşü"

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cumhurbaşkanı seçiminde 50+1 barajının düşürülmesi tartışmaları konusunda, "AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok bunu size çok açık ve net bir şekilde ifade edebilirim. Faruk Çelik değerli bir arkadaşımız beraber siyaset yaptık, halen beraberiz. Kendi kişisel görüşünü söylemiş." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

İktidarları boyunca meydana gelen depremlerden sonra yapılanlara değinen Çelik, "Van'da 25 bin 742 konut, 3 bin 194 ahır ve 428 iş yeri yapılmasını sağladık. Yapılan yatırımlarla deprem bölgesi olan Van'dan 47 kilometre uzaklıktaki kaynaktan 50 yıllık içme suyu ihtiyacı karşılanmaktadır. Van'a yönelik ortaya konulan performans, dünya standartlarına girecek bir performanstır. Bırakın yıkılan yapıların güçlendirilmesini, neredeyse şehir baştan yapılmıştır ve bu 6 aylık kısa bir sürede yapılmıştır. Daha önceki depremleri hatırlıyorsunuz Yalova'da ve Düzce'de devlet 6 ay kendine gelememişti. Buradaysa ilk günden itibaren hükümetimiz gereken tedbiri almış hemen inisiyatif ortaya koymuştur." diye konuştu.

Çelik, afetler için toplanan vergiler konusundaki iddialara yönelik, "Şimdiye kadar bahsedilen paraların çok üstünde harcamalar buraya gerçekleştirildi ve harcandı bundan sonra da yapılacak. Devletin sahibi vatandaştır, devletin imkanları tabii ki vatandaşımızdır. Saklanan ve gizlenen bir şey yoktur. Tam tersi bütün imkanlar vatandaşımız için vardır. Saklama gizleme geleneği bizim siyasetimiz değil arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Eski bakanlardan Faruk Çelik'in cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50+1 barajının düşürülmesine yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Ömer Çelik, şunları söyledi:

"AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok, bunu size çok açık ve net bir şekilde ifade edebilirim. Faruk Çelik değerli bir arkadaşımız beraber siyaset yaptık, halen beraberiz, kendi kişisel görüşünü söylemiş ve bunun üzerine bir tartışma ortaya çıktı. Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık performansı değerlendirilirken herkes görüşlerini söylesin demiştik. Çeşitli kesimler görüşlerini söylediler, bunların bir kısmı kişisel görüşler, bir kısmı birtakım partilerin ya da sivil toplum örgütlerinin görüşleri olarak ortaya çıktı. AK Parti'nin böyle bir görüşü yok.

Burada temel mesele şudur, referanduma götürülmüş bir sistem değişikliği var. Vatandaşımız bu sistem değişikliğine güçlü bir şekilde destek vermiş. Dolayısıyla bu bir yapboz tahtası değil, AK Parti millet iradesine ve halkın iradesine saygıyı en üst seviyede tutan bir partidir, varlık sebebimiz budur. O sebeple vatandaşımızın onayından geçmiş bir şeyi bu kadar kısa bir zamanda herhangi bir toplumsal talep, herhangi bir ihtiyaç söz konusu değilken tekrar değiştirmek gibi bir tasarrufun içerisinde olmayız."

- "Şaka olarak değerlendiriyoruz"

Çelik, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuya ilişkin açıklamalarına da değindi.

"Çıkmış 'Yüzde 40'a indiriyorlar yarında baraja takılmamak için yüzde 10'a ihtiyaç duyacaklar' gibisinden bir şey söylemiş." diyen Çelik, Karamollaoğlu'nun bütün açıklamalarını şaka olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Çelik, "Kötü espriler yapıyor. Bizden gelmeyen bir açıklamayı bize mal edip ondan sonrada onun üzerine argüman kuruyor. Kendi partisiyle uğraşmasında daha büyük bir fayda olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra çağdaş parlementer sistemi savunan bir parti haline geldiğini anlatan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Parlementer sistem varken yargı vesayeti ve askeri vesayetin arkasına saklananlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra çağdaş parlementer sistem savunucusu haline geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin öyle bir demokratikleştirici etkisi var ki, CHP'nin vesayetçi tek parti rejimini savunmaktan çağdaş parlementer sistemi savunmaya getirecek kadar güçlü bir etki üretti. Bu bakımdan da bir faydası olduğunu değerlendirebiliriz."

- "Türk Silahlı Kuvvetleri demokrasiye bağlı bir kurumdur"

Çelik, Emekli Amiral Atilla Kaya'nın "Seçim barajını yüzde 10'a çıkaran Kenan Evren ile bugün seçilme barajını yüzde 40'a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur, sonları da benzeyebilir." açıklamalarına yönelik, şu görüşlerini paylaştı:

"Amirallik yapmış bu şahıs, kendi ülkesinin devlet başkanını belli bir sonla tehdit edecek kadar şuurunu kaybetmiş. Bir siyasi tartışma yapıldığı zaman bunlar nasıl zihniyetlerdir ki hemen siyasi cellatlığa soyunuyorlar. Şimdi biri çıkıp kendisini Türk ordusunun bir mensubu olduğunu unutup birtakım Nazi subaylarına benzetmeye kalksa bu ne kadar yakışık alırsa kendisinin yaptığı açıklama Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ve Devlet Başkanı'na karşı yaptığı açıklama bu kadar yakışık alır."

Kaya'nın siyasi cellatlık yapmaya, Cumhurbaşkanı'na bir son biçmeye çalıştığını belirten Çelik, "O son biçmeye çalışanların karşılığını bu millet 15 Temmuz'da verdi. Bu kadar ahlaksız, bu kadar izandan yoksul ve bu kadar gayri insani bir şey olabilir mi? Türk Silahlı Kuvvetleri bütün subaylarıyla bütün komuta kademesiyle ve Mehmetçik'i ile demokrasiye bağlı bir kurumdur. Demokrasi dışında herhangi bir düşünce içerisinde olması düşünülemez." değerlendirmesini yaptı.

(Bitti)