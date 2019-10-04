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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon'da

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Politika 04.10.2019, 15:09 04.10.2019, 15:38
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon'da
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TRABZON (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Atatürk Alanı'ndaki tarihi belediye binasına gelen Gül'ü, Başkan Zorluoğlu, başkan yardımcıları ve birim amirleri karşıladı.

Gül, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şeref Defterini imzaladıktan sonra Zorluoğlu ile makamında görüştü.

Bakan Gül, Zorluoğlu'nun Trabzon'a güzel hizmetler yapacağına inandığını belirterek, çalışmalarında başarı diledi.

Zorluoğlu ise ziyareti dolayısıyla Gül'e teşekkür ederek, "Bizden öncekilerin hizmetleri bıraktığı yerden daha da yukarıya taşıma noktasında emek sarf ediyoruz." dedi.

Ziyarette, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi de yer aldı.

Bakan Gül, daha sonra Atatürk Alanı'ndaki vatandaşlarla selamlaşarak bir süre sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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#ADALET Bakanı Abdülhamit Gül #Başkan Zorluoğluna ziyaret #trabzon
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