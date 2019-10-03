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Adalet Bakanı Gül’den ’Yargı Reformu Strateji Belgesi’ yorumu

Adalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye’nin terörle etkin ve kararlı mücadelesine katkı sağlayacak politikalar da dikkate alarak hazırlanmıştır."

Politika 03.10.2019, 10:48 03.10.2019, 11:00
Adalet Bakanı Gül’den ’Yargı Reformu Strateji Belgesi’ yorumu
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Adalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye’nin terörle etkin ve kararlı mücadelesine katkı sağlayacak politikalar da dikkate alarak hazırlanmıştır."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Yargı Reformu Strateji Belgesi #siyaset #politika #adalet bakanı
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