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AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının yapılacağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi

Politika 04.10.2019, 20:15
AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi.

Helikopterle Kızılcahamam'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra toplantının yapılacağı Eliz Hotel'e geçti.

#29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı #Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan #kızılcahamam
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