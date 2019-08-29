AK Parti'den 4 İstifa: Eski Bakanlar ve Milletvekilleri
AK Parti'de istifa depremi... Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin sonrasında çok sayıda kişi istifa kararı aldı.
Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin başta olmak üzere yeni parti kuracağını resmi olarak beyan eden eski Bakanlar Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay ile 26. Dönem Milletvekili Abdullah Başçı ve 23. Dönem Milletvekili Kerim Aydemir'de istifa ettiğini açıkladı.
Yeni parti hazırlıklarına tam gaz devam eden Ali Babacan, 8 Temmuz 2019 tarihinde kurucusu olduğu AK Parti'den istifa ettiğini açıklamış ve 8 Ağustos tarihindde resmi olarak yeni parti kuracağını ilan etmişti.
Babacan'dan birkaç gün sonra istifa ettiğini açıkladığını belirten Ergin, Yargıtay'ın İnternet sitesi üzerinden "parti üyeliğini iptal et" butonuyla bu işlemi gerçekleştirdiğini ve bunun nümayişini yapmadıklarını belirtti.
4 Kişi Daha İstifa Etti
Ergin'in istifa etmesiyle birlikte 4 kişi daha istifa kararı aldı. Eski bakanlardan Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay ile milletvekillerinden 26. Dönem İstanbul Millevekili Abdullah Başçı ve 23. dönem Ağrı Milletvekili Kerim Aydemir istifa ettiklerini açıkladı.
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