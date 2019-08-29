Son Dakika
Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu
Motosiklet hırsızlığı kamerada
22 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı
Doğu’da hava sıcaklığı artıyor
Japonya’da sel felaketinde ölü sayısı 3’e yükseldi
Rusya, 2024 yılına kadar dolar kuru ve petrol fiyatları tahminlerini açıkladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Maç sırasında sel vurdu: 7 ölü
Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı’ndan geçiyor
Jandarma Genel Komutanlığında terfi ve atamalar

AK Parti'den 4 İstifa: Eski Bakanlar ve Milletvekilleri

AK Parti'de istifa depremi... Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin sonrasında çok sayıda kişi istifa kararı aldı.

Politika 29.08.2019, 09:14 Billdrt
AK Parti'den 4 İstifa: Eski Bakanlar ve Milletvekilleri

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin başta olmak üzere yeni parti kuracağını resmi olarak beyan eden eski Bakanlar Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay ile 26. Dönem Milletvekili Abdullah Başçı ve 23. Dönem Milletvekili Kerim Aydemir'de istifa ettiğini açıkladı.

Yeni parti hazırlıklarına tam gaz devam eden Ali Babacan, 8 Temmuz 2019 tarihinde kurucusu olduğu AK Parti'den istifa ettiğini açıklamış ve 8 Ağustos tarihindde resmi olarak yeni parti kuracağını ilan etmişti.

Babacan'dan hemen sonra eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 3 dönem milletvekili olarak görev aldığı ve Adalet Bakanı olduğu AK Parti'den istifa etti. Ergin'in de Babacan ile birlikte yol yürüyeceği iddia ediliyor.

Babacan'dan birkaç gün sonra istifa ettiğini açıkladığını belirten Ergin, Yargıtay'ın İnternet sitesi üzerinden "parti üyeliğini iptal et" butonuyla bu işlemi gerçekleştirdiğini ve bunun nümayişini yapmadıklarını belirtti.

4 Kişi Daha İstifa Etti

Ergin'in istifa etmesiyle birlikte 4 kişi daha istifa kararı aldı. Eski bakanlardan Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay ile milletvekillerinden 26. Dönem İstanbul Millevekili Abdullah Başçı ve 23. dönem Ağrı Milletvekili Kerim Aydemir istifa ettiklerini açıkladı. 

Yorumlar (0)
21°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@