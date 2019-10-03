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AK Parti yarın kampa giriyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yarın başlıyor.

Politika 03.10.2019, 09:10 03.10.2019, 10:11
AK Parti yarın kampa giriyor

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yarın başlıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kızılcahamam'da Eliz Otel'de düzenlenecek kampa, AK Parti MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri, milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları ile bakanlar ve her bakanlıktan bir bakan yardımcısı katılacak.

Kamp, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Mahir Ünal genel merkez çalışmalarına ilişkin, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise TBMM grup çalışmalarına ilişkin birer sunum yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapacağı sunumunun ardından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun birer sunumu olacak.

Pazar günü ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi konusunda bir konuşma yapacak.

Kamp, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın genel istişare ve değerlendirmenin ardından yapacağı kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#ak parti #recep tayyip erdoğan #politika
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