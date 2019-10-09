AK Parti'li belediye başkanları Samsun'da buluşacak
- AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları'nın altıncısı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında Samsun'da gerçekleştirilecek
ANKARA (AA) - AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları'nın altıncısı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında Samsun'da yapılacak.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları'nın altıncısı 11-12-13 Ekim'de Samsun'da gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerle ilgili talimatlarının belediye başkanlarına ve yerel yöneticilere iletildiği toplantıların sonuncusu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki başkanlığında düzenlenecek.
Toplantının birinci gününde eski belediye başkanları Menderes Türel, Tahir Akyürek ve Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yerel Politikalar Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu'nun moderatörlüğünde bilgi ve tecrübelerini yeni belediye başkanlarıyla paylaşacak.
İkinci günde, basına açık bölümde protokol konuşmaları yapılacak. Ardından belediye başkanlarına liderlik, halkla ilişkiler, etkili iletişim, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi alanında uzmanlar tarafından eğitimler verilecek.
Bölge toplantısının son gününde ise şehirlerin kendine has sorunlarının ivedilikle çözülmesi için ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların genel müdürleri geniş katılımlı istişare toplantısında bir araya gelecek.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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