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AK Parti'li belediye başkanları Samsun'da buluşacak

- AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları'nın altıncısı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında Samsun'da gerçekleştirilecek

Politika 09.10.2019, 12:58
AK Parti'li belediye başkanları Samsun'da buluşacak
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ANKARA (AA) - AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları'nın altıncısı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında Samsun'da yapılacak.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları'nın altıncısı 11-12-13 Ekim'de Samsun'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerle ilgili talimatlarının belediye başkanlarına ve yerel yöneticilere iletildiği toplantıların sonuncusu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki başkanlığında düzenlenecek.

Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Giresun, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas ve Tokat'tan gelecek 128 belediye başkanının katılacağı toplantılara il genel meclisi başkanları, büyükşehir belediyesi başkan vekilleri, il başkanları, il yerel yönetimler başkanları, il kadın ve gençlik kolları yerel yönetimler başkanları da iştirak edecek.

Toplantının birinci gününde eski belediye başkanları Menderes Türel, Tahir Akyürek ve Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yerel Politikalar Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu'nun moderatörlüğünde bilgi ve tecrübelerini yeni belediye başkanlarıyla paylaşacak.

İkinci günde, basına açık bölümde protokol konuşmaları yapılacak. Ardından belediye başkanlarına liderlik, halkla ilişkiler, etkili iletişim, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi alanında uzmanlar tarafından eğitimler verilecek.

Bölge toplantısının son gününde ise şehirlerin kendine has sorunlarının ivedilikle çözülmesi için ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların genel müdürleri geniş katılımlı istişare toplantısında bir araya gelecek.

#AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları #AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki #samsun
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