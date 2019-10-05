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AK Partili Zengin "Yaptığım her işin arkasındayım"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Söylediğim her sözün, yaptığım her işin arkasında dururum. Söylemediğim sözden yapmadığım işten dolayı muaheze olunmayı da reddederim." değerlendirmesini yaptı.

Politika 05.10.2019, 18:44 05.10.2019, 19:01
AK Partili Zengin "Yaptığım her işin arkasındayım"
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TOKAT (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Söylediğim her sözün, yaptığım her işin arkasında dururum. Söylemediğim sözden yapmadığım işten dolayı muaheze olunmayı da reddederim." değerlendirmesini yaptı.

Zengin, yaptığı yazılı açıklamada, emir ve talimat vererek siyaset yapan biri olmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Bugün kamuoyuna yansıtılan gerçek dışı bilgilere ve oluşturulmak istenen algıya karşılık kendisiyle daha önce hiç yüz yüze gelmediğim, başka bir şekilde de muhatap olmadığım bir kişi sosyal medyada şahsımı itham ederek bazı mesajlar paylaşmaktadır. Ben Tokat Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili olarak, emir, talimat vererek siyaset yapan biri değilim. Siyasette böyle bir tarzım da hiçbir zaman olmamıştır. Tokat’taki kitap fuarı için de hiç kimseyle alakalı olumlu olumsuz bir talimat veya bir talebim olmamıştır."

"Köşe yazarları nasıl bazı kişiler ve konularla alakalı rahatsızlıklarını ifade etme hakkına sahipse siyasetçiler de aynı hakka sahiptirler." değerlendirmesini yapan Zengin, şunları kaydetti:

"Söylediğim her sözün, yaptığım her işin arkasında dururum. Söylemediğim sözden yapmadığım işten dolayı muaheze olunmayı da reddederim. Kendilerine, fikirlerine, kelimelerine yeteri kadar güvenmeyen bi-edebler İstanbul Sözleşmesi’ni ya da KADEM’i bahane ederek saldırıyorlar. Aslında onlar için mesele kesinlikle bu değil. Kullandıkları üslup dil hınç dili, bir kesim için AK Parti’ye saldırının yeni maskesi bu."

#açıklama #AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin #tokat
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