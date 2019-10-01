Akar "Fırat'ın doğusu yakın takibimizde"

: (Fırat'ın doğusundaki gelişmeler) Olayları yakinen takip ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz her bakımdan hazır" dedi.

Akar, güvenli bölge konusunda ise “(Güvenli bölge tesisi) İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım“ değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Akar, “(Hava sahasını ihlal eden İHA'nın düşürülmesi) Basit bir olay, Hava Kuvvetlerimiz, hava sahamızı son derece güçlü ve kapsamlı şekilde koruyor.“