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Akşener'den deprem açıklaması

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Deprem nedeniyle büyük endişe yaşadık. İstanbul ve çevre illerde depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun"

Politika 26.09.2019, 20:06
Akşener'den deprem açıklaması

ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Deprem nedeniyle büyük endişe yaşadık. İstanbul ve çevre illerde depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Akşener, İstanbul'da kent genelinde hissedilen ve merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğünde deprem nedeniyle Twitter adresinden açıklamada bulundu.

Meral Akşener, şunları kaydetti:

"Deprem nedeniyle büyük endişe yaşadık. İstanbul ve çevre illerde depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

#deprem #İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
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