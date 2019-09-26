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“An itibarıyla İstanbul’un tamamına kesintisiz enerji sağlanmaktadır”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem anında Avrupa yakasında koruma amaçlı devre dışı kalan 22 trafonun tamamının işletime alındığını belirterek, "İstanbul’un tamamına kesintisiz enerji sağlanmaktadır” dedi.
Politika 26.09.2019, 20:27
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Deprem anında Avrupa yakasında koruma amaçlı devre dışı kalan 22 trafonun tamamını 18.00 itibarıyla yeniden işletmeye aldık. An itibarıyla İstanbul’un tamamına kesintisiz enerji sağlanmaktadır. Bütün ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. İstanbul halkına ve milletimize geçmiş olsun” dedi.(İHA)
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