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Ankara’da kritik toplantıya yarın devam edilecek
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın MSB/Ankara’da devam edilecektir" denildi.
Politika 05.08.2019, 00:00 05.08.2019, 17:28
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın MSB/Ankara’da devam edilecektir" denildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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