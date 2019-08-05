Ankara’da kritik toplantıya yarın devam edilecek

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın MSB/Ankara’da devam edilecektir" denildi.

(İHA)