"Anneleri ayırmak ülkemize en büyük kötülüktür"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anneleri ayırmanın ülkeye yapılacak en büyük kötülük olduğunu belirterek, "TBMM'nin kapıları bugün adalet arayan Harbiyeli annelerine kapatıldı." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu,hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TBMM'nin kapıları bugün adalet arayan Harbiyeli annelerine kapatıldı. Anneleri, 'Cumartesi Anneleri, Diyarbakır Anneleri, askeri öğrencilerin anneleri' diye ayırmak, ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür. TBMM, sarayın değil annelerin, milletin sesi olmalıdır."