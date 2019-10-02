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"Anneleri ayırmak ülkemize en büyük kötülüktür"
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "TBMM'nin kapıları bugün adalet arayan Harbiyeli annelerine kapatıldı. Anneleri, 'Cumartesi Anneleri, Diyarbakır Anneleri, askeri öğrencilerin anneleri' diye ayırmak, ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür"
Politika 02.10.2019, 18:41
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anneleri ayırmanın ülkeye yapılacak en büyük kötülük olduğunu belirterek, "TBMM'nin kapıları bugün adalet arayan Harbiyeli annelerine kapatıldı." ifadelerini kullandı.
"TBMM'nin kapıları bugün adalet arayan Harbiyeli annelerine kapatıldı. Anneleri, 'Cumartesi Anneleri, Diyarbakır Anneleri, askeri öğrencilerin anneleri' diye ayırmak, ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür. TBMM, sarayın değil annelerin, milletin sesi olmalıdır."
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