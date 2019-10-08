Aycan "Grip mevsimli geldi piyasada aşı sıkıntısı var"
Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, grip mevsimi başlarken piyasada grip aşısı sıkıntısı yaşanmasını eleştirdi. Prof. Dr. Aycan, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak konuyu gündeme taşıdı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili, Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Kâtip Üyesi Prof. Dr. Sefer Aycan, grip mevsimi başlarken piyasada grdip aşısı sıkıntısı yaşanmasını eleştirdi. Prof. Dr. Aycan, TBMM Genel kurulu'nda söz alarak konuyu gündeme taşıdı.
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, konuşmasında şunları söyledi:
"Sayın Başkan, grip mevsimi başlamak üzeredir. Grip, viral bir hastalıktır. Sık görülen, salgın yapabilen, hatta tüm dünyayı etkisi altına alabilen grip, her yıl çok sayıda kişinin ölümüne neden olabilmektedir.
"TEDAVİSİ YOK KORUNMAK ÖNEMLİ"
Grip hastalığının etkene yönelik kesin tedavisi yoktur, en doğrusu korunmaktır. Genel korunma önlemleri yanında, özel korunma açısından grip aşısı önerilen bir yöntemdir. Yüzde 100 korumamasına rağmen, grip aşısı, özellikle yaşlılara, kronik hastalığı olanlara, akciğer hastalığı olanlara, vücut direnci düşük olanlara yani risk gruplarına önerilmektedir.
"AŞI İHTİYACI ACİL KARŞILANMALI"
Özellikle risk gruplarının bu ay içerisinde grip aşısı olması önerilir fakat ülkemizde grip aşısı sıkıntısı yaşanmaktadır. Aşı ihtiyacı geç kalmadan karşılanmalıdır. Ayrıca, genel korunma önlemlerine de uyulmalıdır. Gripsiz, sağlıklı günler dilerim."
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