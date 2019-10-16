Bahçeli makamda, Türkiye güvende

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kısa süreli bir tedavi süreci geçiren ve mesaiye pazartesi günü başlayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sakal bırakması dikkat çekmişti. Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Bahçeli'nin bu defa sakalını kestiği görüldü.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin makamında çalışmalarına devam etmesi partililer kadar Türk milleti içinde büyük bir güven oluşturdu. Barış Pınarı Harekatı ile bölücü terör örgütlerini temizleyip Fırat’ın doğusunda bir güvenli bölge oluşturmak için harekete geçildiği bir dönemde Bahçeli’nin de yaşadığı sağlık sorunlarını atlatıp, makamında çalışmalarına devam etmesi Türk düşmanlarında büyük bir panik meydana getirirken, Türk milletinde büyük bir güven sağladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makamında çekilmiş yeni görüntüsünü sosyal medya hesabı Twitter'den paylaştı.

Murat Çeliker, yaptığı paylaşında "MHP Lideri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendi çok şükür Genel Merkezdeki çalışmalarına devam ediyor" diye ifade etti. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kısa süreli bir tedavi süreci geçiren ve mesaiye pazartesi günü başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sakal bırakması dikkat çekmişti. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bu kez sakalını kestiği görüldü.