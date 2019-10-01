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Bahçeli, TBMM açılışına katılamayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde geçirdiği üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle doktorunun tavsiyesi üzerine TBMM’nin nin yeni yasama yılı kapsamında gerçekleşecek etkinliklerine katılamayacak.

Politika 01.10.2019, 12:25 01.10.2019, 12:40
Bahçeli, TBMM açılışına katılamayacak
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde geçirdiği üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle doktorunun tavsiyesi üzerine TBMM’nin nin yeni yasama yılı kapsamında gerçekleşecek etkinliklerine katılamayacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’nin yeni yasama yılı etkinliklerine katılmayacağını duyurdu. Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Malum olduğu üzere, geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Genel Başkanımız Devlet Bahçeli; hastanede kısa süreli bir tedavi görmüş, daha sonra da evinde istirahate çekilmiştir.

TBMM’nin açılışı dolayısıyla meydana gelecek hareketlilik ve siyasetin yoğun gündemi dolayısıyla hastalığının nekahat döneminde yaşayabileceği öngürülen aşırı yorgunluktan uzak kalması gerektiği değerlendirilen Devlet Bahçeli’nin istirahatleri, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatılmıştır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bu sebeple yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM’de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacaktır. Bununla beraber, Genel Başkanımız hızla iyileşmekte, kendilerinin sağlık durumu iyiye gitmektedir. Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur.”

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#siyaset #politika #tbmm #MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
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