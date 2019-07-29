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Bakan Akar ABD’li mevkidaşı Esper ile telefonda görüştü 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Politika 29.07.2019, 21:37
Bakan Akar ABD’li mevkidaşı Esper ile telefonda görüştü 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakan Akar tarafından görüşmede Türkiye’nin ABD’den beklentisinin terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini tamamen sonlandırması olduğu, Türkiye’nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceği, Türkiye’nin sadece kendi ülkesi ve milletinin güvenlik ve emniyetini değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenlik ve emniyetini istediği ifade edilmiştir” denildi. 

GÜVENLİ BÖLGE KRİTERLERİ 

Ayrıca açıklamada, “Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin olarak Türkiye’nin güvenli bölgede kontrolü sağlayabilecek tek uygun, yeterli ve yetenekli güç olduğu, güvenli bölgede yer alan YPG/PKK’nın tüm silahlarının toplanması, PKK/YPG’nin güvenli bölgeden tamamen çıkarılması, güvenli bölgenin daha önce birçok kez açıkladığımız sebeplerden ötürü 30-40 kilometre derinliğinde olması, PKK/YPG’nin bölgede yaptığı tüm tünel, mevzi ve tahkimatların imha edilmesi, güvenli bölgenin ABD ile koordineli bir şekilde Türkiye tarafından kontrol edilmesi kriterlerine göre oluşturulması gerektiği dile getirilmiştir” ifadeleri yer aldı. 

Açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da 26 Temmuz 2019 tarihinde ifade ettiği gibi ABD ile ortak bir noktada buluşamazsak güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağımız ifade edilmiştir” denildi. 

F-35 PROGRAMI 

F-35 programı ile ilgili olarak ise Bakan Akar tarafından Türkiye’nin projenin sadece müşterisi değil, aynı zamanda yatırımcısı ve üretim ortağı olduğu, F-35 projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğinin bir kez daha hatırlatıldığı vurgulandı. Bakan Akar’ın görüşmede Esper’in Savunma Bakanlığının onaylanması nedeniyle kendisini tebrik ettiği de belirtildi. 

(İHA)
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