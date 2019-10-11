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Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'le telefonda görüştü
- Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'e Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında bilgi verdi
Politika 10.10.2019, 23:45
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
Bakan Akar'ın görüşmede ayrıca Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında muhatabına bilgi verdiği ifade edildi.
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