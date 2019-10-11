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Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'le telefonda görüştü

- Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'e Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında bilgi verdi

Politika 10.10.2019, 23:45
Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'le telefonda görüştü
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ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Akar-Wallace görüşmesinde savunma, güvenlik ve savunma sanayi konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Bakan Akar'ın görüşmede ayrıca Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın maksat ve gidişatı hakkında muhatabına bilgi verdiği ifade edildi.


#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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