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Bakan Akar’dan yaralanan gazetecilere ‘geçmiş olsun’ telefonu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nusaybin’de görev sırasında terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin saldırısı sonucu yaralanan gazeteciler Ahmet Kaplan ve Ömer Ergin’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Politika 12.10.2019, 21:40
Bakan Akar’dan yaralanan gazetecilere ‘geçmiş olsun’ telefonu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nusaybin’de görev sırasında terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin saldırısı sonucu yaralanan gazeteciler Ahmet Kaplan ve Ömer Ergin’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nusaybin’de görev sırasında terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin saldırısı sonucu yaralanan gazeteciler Ahmet Kaplan ve Ömer Ergin’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Akar, tüm şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Bakan Akar, Ömer Ergin ile yaptığı görüşmede, “Büyük geçmiş olsun, orada yaptığınız işler bizim için, toplum için, ülkemiz ve milletimiz için çok önemli işler. Gerçeklerin yansıması ve anlaşılması için bu adamların gerçek yüzünün gösterilmesi bakımından da bu olaylar gerçekten turnusol kağıdı gibi onların ne olduğunu ortaya koyuyor. Bunlar böyle, bunlar terörist ve başka tanımı yok” dedi.

Bakan Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Nasıl bir grupla, güruhla mücadele ettiğimizi herkesin anlamasını bekliyoruz. Orada gördünüz, Nusaybin’de 8 insanı katlettiler, o kadar insanı yaraladılar. Hiçbir şekilde düşünceleri yok. Bunlar camiyi, kiliseyi, her şeyi istismar ediyorlar kendi amaçları için. Böyle bir alçaklık içindeler fakat bunların hesabını verecekler. Hep beraber çalışıp gayret göstereceğiz. İnşallah ülkemizi, asil milletimizi, 82 milyonluk milletimizi terör belasından en kısa zamanda kurtaracağız. Size tekrar geçmiş olsun, sağlıklar, esenlikler ve hayırlı başarılı görevler diliyorum. Oradaki tüm arkadaşlara da çok selam söyleyin, hepinize kolay gelsin.”

Bakan Akar, gazeteci Ahmet Kaplan ile de telefonda görüştü. Akar, “Katkılarınız her zaman saygıyla anılmakta. Büyük bir alın teri ve emek var. Bunları takdirle anıyoruz.” dedi. Akar, geçmiş olsun dileklerinde de bulundu.

Öte yandan, Bakan Akar’ın gazetecilerle telefon görüşmesine ilişkin görüntüler, MSB’nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşıldı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)
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