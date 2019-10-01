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Bakan Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştü

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ile görüştü.

Politika 01.10.2019, 10:50 01.10.2019, 11:13
Bakan Çavuşoğlu, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştü
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Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ile görüştü.

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi’nin 70. yıl dönümü kutlama törenlerine katılmak üzere, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin Onursal Başkanı olarak, Fransa’nın Strazburg kentine geldi. Bakan Çavuşoğlu ziyareti kapsamında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu’nun Avrupa Konseyi’ni ziyareti kapsamında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejinovi Buri ve Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Thorbjrn Jagland ile görüşmesi bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi #Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #AKPM Başkanı Pasquier ile görüştü #Bakan Çavuşoğlu
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