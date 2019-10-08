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Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.

Politika 08.10.2019, 16:07
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.

(İHA)
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