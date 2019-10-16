Son Dakika
Bahçeli makamda, Türkiye güvende
Mahkemeden UBER kararı
Afyonkarahisar’da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 4’ü ağır 29 yaralı
Türkiye'nin her yerinden ortak destek mesajı...
Kredi kartından alınan komisyona sınırlama ! Resmi Gazete'de yayımlandı
Suriye Milli Ordusu askerleri teröristlerin zulmünden kaçan sivillere yardım

Bakan Kasapoğlu: “Bir hata yapacaklarını sanmıyorum”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA’nın A Milli Futbol Takımı’na yönelik soruşturmasına ilişkin, “Akla uygun olmaz. Bir hata yapacaklarını sanmıyorum” dedi.

Politika 16.10.2019, 12:19 16.10.2019, 12:37
Bakan Kasapoğlu: “Bir hata yapacaklarını sanmıyorum”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA’nın A Milli Futbol Takımı’na yönelik soruşturmasına ilişkin, “Akla uygun olmaz. Bir hata yapacaklarını sanmıyorum” dedi.

Bakan Kasapoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde UEFA’nın A Milli Futbol Takımı’na yönelik soruşturmasına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Kasapoğlu, UEFA’nın kararına ilişkin, “Akla uygun olmaz. Bir hata yapacaklarını sanmıyorum” dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#politika #A Milli Futbol Takımı #UEFA #Mehmet Muharrem Kasapoğlu #gençlik ve spor bakanı
Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 16 Ekim 2019
İmsak 05:30
Güneş 06:53
Öğle 12:39
İkindi 15:43
Akşam 18:15
Yatsı 19:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@