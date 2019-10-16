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Bakan Kasapoğlu: “Bir hata yapacaklarını sanmıyorum”
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA’nın A Milli Futbol Takımı’na yönelik soruşturmasına ilişkin, “Akla uygun olmaz. Bir hata yapacaklarını sanmıyorum” dedi.
Politika 16.10.2019, 12:19 16.10.2019, 12:37
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA’nın A Milli Futbol Takımı’na yönelik soruşturmasına ilişkin, “Akla uygun olmaz. Bir hata yapacaklarını sanmıyorum” dedi.
Bakan Kasapoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde UEFA’nın A Milli Futbol Takımı’na yönelik soruşturmasına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Kasapoğlu, UEFA’nın kararına ilişkin, “Akla uygun olmaz. Bir hata yapacaklarını sanmıyorum” dedi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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