Son Dakika
Bugün Neler Yaşandı? 17 Temmuz 2019 Günün Özeti Haberleri
Son Dakika: YKS Sonuçları Açıklandı
Yeni Yargı Paketi Hakkında Flaş Gelişme!
Beşiktaş ABD’li futbolcu Tyler Boyd’i renklerine kattı
Bugün Neler Yaşandı -15 Temmuz 2019 2019 Günün Özeti
S-400 teslimatında 8. uçak Ankara’ya geldi
Ankara'ya şehit ateş düştü
Pençe Harekatı'nda toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara Yüzme Havuzları | Ankara Havuz Rehberi | Ankara Aquaparkları
"Allah bizden korku hissini alıp tankların üzerine yürüme cesareti verdi"

Bakan Pakdemirli 15 Temmuz Gecesini Anlattı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı geceyi anlattı. Pilot olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağını takip edecek bir aplikasyonun telefonunda olduğunu belirten Pakdemirli, “Ben tabancamı çıkardım dedim ki,’ eğer gelen olursa ben canlı teslim olmam ona göre.’ O gece Cumhurbaşkanımızın yere inmesi en büyük duamdı. ’Cumhurbaşkanımız bir sıkıntı görmesin bu iş biter, millet yanında olur dedim.’ Cumhurbaşkanımızın çağrısı çok önemliydi" dedi.

Politika 17.07.2019, 18:47 18.07.2019, 09:53
Bakan Pakdemirli 15 Temmuz Gecesini Anlattı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı geceyi anlattı. Pilot olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağını takip edecek bir aplikasyonun telefonunda olduğunu belirten Pakdemirli, “Ben tabancamı çıkardım dedim ki,’ eğer gelen olursa ben canlı teslim olmam ona göre.’ O gece Cumhurbaşkanımızın yere inmesi en büyük duamdı. ’Cumhurbaşkanımız bir sıkıntı görmesin bu iş biter, millet yanında olur dedim.’ Cumhurbaşkanımızın çağrısı çok önemliydi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Konferansı”na katıldı. Sela okunmasıyla başlayan programda şehitler için Kur’an- ı Kerim okundu. Ardından 15 Temmuz konulu bir video gösterimi yapıldı. 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı’nda korkusuzca tankın önüne uzanan Metin Doğan da programa katılarak o geceyi anlattı.

"15 TEMMUZ, DEMOKRASİ TARİHİMİZE KARA BİR LEKE OLARAK KAZINMASINA RAĞMEN, ZAFERLER TARİHİMİZE İSE ŞANLI BİR DESTAN OLARAK KAYDEDİLDİ"

Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını yapan Bakan Pakdemirli, 15 Temmuz’da büyük bir kahramanlık destanı yazıldığını ifade ederek yaşananların hafızalarda tazeliğini koruduğunu söyledi. Pakdemirli, “Evet, 3 yıl, 36 ay, 162 hafta, bin 95 gün... Üzerinden bu kadar süre geçmiş olmasına rağmen, o meş’ûm gecede yaşadıklarımız hala dün gibi taze. Devletin emanet ettiği silahları, milletin tankını ve tüfeğini, millete ve devlete çevirecek kadar gözü dönen, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen, FETÖ ihanet şebekesinin, Türkiye Cumhuriyeti tarihine, kara bir leke olarak sürdüğü, 15 Temmuz darbe girişimi hafızalarda ilk günkü tazeliğini koruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisini, Özel Harekât Daire Başkanlığını, MİT’i, Külliyeyi, Türksat’ı, Emniyet Müdürlüğünü, karakolları bombalayan, köprüleri, yolları, otelleri tarayan, vatandaşa, polise kurşunlar yağdıran FETÖ ihanet çetesinin, melun kalkışması, hamdolsun, halkımızın iradesi ve dirayeti ile hezimete uğratıldı. Ve 15 Temmuz, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak kazınmasına rağmen, zaferler tarihimize ise şanlı bir destan olarak kaydedildi" dedi.

"15 TEMMUZ’U FARKLI KILAN, O KARANLIK GECENİN KADERİNİ TAYİN EDEN GENÇLERDİR"

Darbenin ne olduğunu bilmeyen gençlerin o gecenin kaderini belirleyen kişiler olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, o gece yaşanan mücadelenin tüm dünyaya örnek bir duruş sergilediğine dikkat çekerek, "Bizim, 15 Temmuz gecesinde meydanlara koşan gençlerimiz vardı. Bu gençlik, 27 Mayıs 1960 darbesini görmedi. Bu gençlik, 12 Mart 1971 darbesine yetişmedi. Bu gençlik 12 Eylül 1980 darbesini bilmedi. Belki bu gençlik, 28 Şubat 1997 darbesine de yetişmedi, fakat 15 Temmuz 2016 gecesinin kaderini, bu gençlik tayin etti. İşte 15 Temmuz’u farklı kılan, o karanlık gecenin kaderini tayin eden gençlerdir. Bir darbe en az 20 yıl geri gitmektir. Bir darbe, ülkenin geleceğinin altına döşenmiş dinamittir. Bir darbe demokrasinin intiharıdır. Dolayısıyla biz bu ortak idrak ve imanla; böyle bir teşebbüsün, bir daha akıllardan bile geçmesine izin ve imkan veremeyiz. Başka milletler görmüş müdür bilmem ancak, dünya o gece gözleriyle gördü" ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ, BU VATANIN SAHİPLERİNİN TAPU SENEDİDİR"

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları dolduran Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığını ifade eden Pakdemirli, “Aziz milletimiz, demokrasisine sahip çıkarak, sokaklara akın etmiştir. Tankı kovalayan, tankın altına yatan, helikoptere mermi sıkan, araçlarını tanklara siper eden bir milleti, tarladaki bir yıllık alın terini ateşe veren çiftçilerimizi, bütün dünya gördü. Biz, merhametli, misafirperver, yardımsever bir milletiz. Ama vatanımız söz konusu olursa, başa bela da oluruz, mermiye kafa da atarız.15 Temmuz, bu vatanın sahiplerinin tapu senedidir. ’Bu vatan kimindir?’ sorusunun cevabıdır 15 Temmuz. Bu meydanlar, o gece çok şey gördü. Candan geçen tenler, canandan geçen serler, evlattan geçen erler gördü. Dolayısıyla yeri gelmişken söyleyeyim; kimse bu destanın itibarına halel getirme cür’etinde bulunmasın. Kimse bu zafere gölge düşürme hadsizliğine kalkışmasın. Bunu burada bir kez daha ifade etmiş olayım, bizim mukaddesatımız, bizim tarihimiz, bizim acılarımız, birilerinin istismar siyasetinin oyuncağı değildir, bu böyle bilinmelidir.15 Temmuz, milli duruştur, milli duyuştur, milli vuruştur. Bu ruhu hep diri tutacağız ve hep hatırlayacağız" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YERE İNMESİ EN BÜYÜK DUAMDI"

15 Temmuz gecesi neler yaşadığını anlatan Bakan Pakdemirli, "15 Temmuz ben Ankara’da olma şerefine nail olamadım İzmir’de komşularımızla misafirlikte idik. Haberleri açtık, saat 10 sıralarıydı. Garip bir şeylerin olduğunu anladık anladık. Ben hanıma ’ne olur ne olmaz’ dedim. Toplumda ön plandayız, cumhurbaşkanımıza yakınız. Evimizin üstünden helikopterler uçuyor. Çocukları bodrum kata yatırdık bomba atılır diye. Ben tabancamı çıkardım dedim ki,’ eğer gelen olursa ben canlı teslim olmam ona göre’. Dedik ki inşallah bu püskürtülür. Sabaha varmadan inşallah o iş biter. Cumhurbaşkanımızın hayatı çok önemliydi. Ben pilot olduğum için Cumhurbaşkanımızın kalkış inişini takip ettim. Cep telefonumdan uçağın kalktığını gördüm. Cumhurbaşkanımızın yere inmesi en büyük duamdı. ’Cumhurbaşkanımız bir sıkıntı görmesin bu iş biter millet yanında olur dedim.’ Cumhurbaşkanımızın çağrısı çok önemliydi. Urla’dan hareket etmeye başlayan bir birliği ekipler durdurdu. Bu işten milletçe kurtulduk Benim bu millete özel bir teşekkürüm var. Bu millet ayağının altı öpülesi bir milletir. Metin kardeşim ayağının altı öpülesi biridir" dedi.

Program sonunda Bakan Pakdemirli, 15 Temmuz’da tarlalarını yakan çiftçilere ve Atatürk Havalimanı’nda tankın önüne yatan Metin Doğan’a plaket takdiminde bulundu.

(Derya Yetim - Hülya Keklik /İHA)

#politika #haberler ankara #15 temmuz gecesi #darbe girişimi #15 temmuz #Bekir Pakdemirli
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Temmuz 2019
İmsak 03:39
Güneş 05:27
Öğle 13:00
İkindi 16:56
Akşam 20:22
Yatsı 22:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 69
2. Başakşehir 34 67
3. Beşiktaş 34 65
4. Trabzonspor 34 63
5. Malatyaspor 34 47
6. Fenerbahçe 34 46
7. Antalyaspor 34 45
8. Konyaspor 34 44
9. Alanyaspor 34 44
10. Kayserispor 34 41
11. Çaykur Rizespor 34 41
12. Sivasspor 34 41
13. Ankaragücü 34 40
14. Kasımpaşa 34 39
15. Göztepe 34 38
16. Bursaspor 34 37
17. Erzurum BB 34 35
18. Akhisar Bld.Spor 34 27
Takımlar O P
1. Denizlispor 34 72
2. Gençlerbirliği 34 70
3. Hatayspor 34 67
4. Osmanlıspor 34 62
5. Gazişehir Gaziantep 34 59
6. Adana Demirspor 34 58
7. Altınordu 34 57
8. Ümraniye 34 53
9. Boluspor 34 49
10. Altay 34 47
11. İstanbulspor 34 43
12. Adanaspor 34 37
13. Giresunspor 34 36
14. Eskişehirspor 34 35
15. Balıkesirspor 34 34
16. Afjet Afyonspor 34 30
17. Elazığspor 34 25
18. Karabükspor 34 0
Takımlar O P
1. Man City 38 98
2. Liverpool 38 97
3. Chelsea 38 72
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 70
6. M. United 38 66
7. Wolverhampton 38 57
8. Everton 38 54
9. Leicester City 38 52
10. West Ham 38 52
11. Watford 38 50
12. Crystal Palace 38 49
13. Newcastle 38 45
14. Bournemouth 38 45
15. Burnley 38 40
16. Southampton 38 39
17. Brighton 38 36
18. Cardiff City 38 34
19. Fulham 38 26
20. Huddersfield 38 16
Takımlar O P
1. Barcelona 38 87
2. Atlético Madrid 38 76
3. Real Madrid 38 68
4. Valencia 38 61
5. Getafe 38 59
6. Sevilla 38 59
7. Espanyol 38 53
8. Athletic Bilbao 38 53
9. Real Sociedad 38 50
10. Real Betis 38 50
11. Deportivo Alaves 38 50
12. Eibar 38 47
13. Leganés 38 45
14. Villarreal 38 44
15. Levante 38 44
16. Real Valladolid 38 41
17. Celta de Vigo 38 41
18. Girona 38 37
19. Huesca 38 33
20. Rayo Vallecano 38 32

Gelişmelerden Haberdar Olun

@