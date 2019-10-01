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Bakan Soylu kaymakamlarla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde gerçekleştirilen "5. Coğrafi Hizmet Bölgesinde Görevli Mülki İdare Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde kaymakamlarla bir araya geldi.

Politika 01.10.2019, 18:43
Bakan Soylu kaymakamlarla bir araya geldi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde gerçekleştirilen "5. Coğrafi Hizmet Bölgesinde Görevli Mülki İdare Amirlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde kaymakamlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığından üst düzey yöneticilerin terör, güvenlik, kaçakçılık, uyuşturucu, göç, afet ve acil durum yönetimi başta olmak üzere birçok konuda eğitim verdiği seminerin sonunda İçişleri Bakanı Soylu, bir konuşma yaptı. Seminer basına kapalı olarak gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitim seminerinin 3-4 Ekim ve 7-8 Ekim tarihlerinde de yapılması planlanıyor.

(İHA)
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