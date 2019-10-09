Bakan Soylu,“Biz o bölgeyi bugün görüyor değiliz’’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, “Biz o bölgeyi bugün görüyor değiliz. Biz o bölgeyi köy köy, aşiret aşiret mahalle mahalle kimin kim olduğunu biliyoruz. Bu da bizim açımızdan önemli bir avantaj” dedi.

(İHA)