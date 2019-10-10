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Bakan Soylu,“Biz o bölgeyi bugün görüyor değiliz’’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, “Biz o bölgeyi bugün görüyor değiliz. Biz o bölgeyi köy köy, aşiret aşiret mahalle mahalle kimin kim olduğunu biliyoruz. Bu da bizim açımızdan önemli bir avantaj” dedi.

Politika 09.10.2019, 23:19
Bakan Soylu,“Biz o bölgeyi bugün görüyor değiliz’’
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, “Biz o bölgeyi bugün görüyor değiliz. Biz o bölgeyi köy köy, aşiret aşiret mahalle mahalle kimin kim olduğunu biliyoruz. Bu da bizim açımızdan önemli bir avantaj” dedi.(İHA)
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