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Bakanlar Gül ve Kasapoğlu Gaziantep'te

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Yanı başımızda Suriye'de çocuklar ölüm döşeğinde, Aylan bebeklerin denize cesetleri vuruyor. İnsanlığın sesi çıkmıyor. İşte bu sesi çıkmayan insanlara, 'bu dünyanın adaletsizliğini yüzünüze karşı haykırıyorum' diyen bir Recep Tayyip Erdoğan var, Türkiye Cumhuriyeti var" - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: - "Siz gençlerimiz sadece yarınlarımızın değil, bugünlerimizin de umudusunuz. Biz sizlerin bu bilinçle çalışmasını istiyoruz. Sizleri tuzağına düşürmeye çalışan şebekelere kaptırmamak, o çakallara yar etmemek için çalışıyoruz"

Politika 26.09.2019, 20:00
Bakanlar Gül ve Kasapoğlu Gaziantep'te
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GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yanı başımızda Suriye'de çocuklar ölüm döşeğinde, Aylan bebeklerin denize cesetleri vuruyor. İnsanlığın sesi çıkmıyor. İşte bu sesi çıkmayan insanlara, 'bu dünyanın adaletsizliğini yüzünüze karşı haykırıyorum' diyen bir Recep Tayyip Erdoğan var, Türkiye Cumhuriyeti var." dedi.

Gül ve Kasapoğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Yaz Okulları kapanış törenine katıldı.

Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada, gençlerin sadece yaz okullarında değil, yılın 12 ayı boyunca spor ve kültür etkinliklerine katılmasını istediklerini söyledi.

Herkesin her zaman spor ve kültürel çalışmalarla örnek kişiler olmaları gerektiğini belirten Gül, "Etrafınızda kötü yollara, bağımlılara, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara karşı verilen en büyük mücadele spora verilen destektir. İşte bu yüzden Gaziantep'i ticarette, sanayide nasıl marka şehir ise biz sporda da marka şehir yapmak için bu gayretleri ortaya koyuyoruz." ifadesini kullandı.

Bugünün Türk Dil Bayramı olduğunu da hatırlatan Gül, "Türkçemizi en güzel öğretmek, en güzel yetiştirmek, geliştirmek de hepimizin boynumuzun borcu. Türkçemize de daha güzel sahip çıkacağınıza inanıyorum. Bol bol okuyalım, Türkçemizin güzel metinlerine, şiirlerine, romanlarına, hikayelerine sizler sahip çıkın, daha güzel eserleri sizler ortaya koyun."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şunları kaydetti:

"İki gün önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bir konuşmayı dinlediniz. Bugün dünyada küresel bir adaletsizlik var. Dünyada 100 bin, 200 bin kişi milyarlarca insanın geleceğini sömürüyor. Yanı başımızda Suriye'de çocuklar ölüm döşeğinde, Aylan bebeklerin denizde cesetleri vuruyor. İnsanlığın sesi çıkmıyor. İşte bu sesi çıkmayan insanlara, kuru kalabalıklara, 'bu dünyanın adaletsizliğini yüzünüze karşı haykırıyorum' diyen bir Recep Tayyip Erdoğan var, Türkiye Cumhuriyeti var. Bizler her zaman Hakk'ın, adaletin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlere güveniyoruz, inşallah Türkiye'nin geleceği sizlerin elinde daha da güzel şekillenecek."

- "Hizmet serüveni AK Parti'nin 18 yılında zirveye taşındı"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Gaziantep'in binlerce gencini Kurtuluş Savaşı'nda şehit verdiğini dile getirdi.

Gaziantep'in gençleriyle, kadınlarıyla her zaman gündemlerinde olduğunu belirten Kasapoğlu, "Sevgili gençler bu tesisi gece gündüz doldurmaktan, buralarda etkinlikler yapmaktan sorumlusunuz. Sizlerden isteğimiz hem spor salonlarımızı hem gençlik merkezlerimizi lütfen en iyi şekilde değerlendirin." şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla başlayan hizmet serüveni AK Parti'nin 18 yılında zirveye taşındı ve gönül belediyeciliği felsefesiyle çalışan belediyelerimiz çok güzel hizmetleri ortaya koyuyorlar. Biz de bundan sonraki süreçte gerek spor alanında gerek gençlikle ilgili yatırımlarda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Siz gençlerimiz sadece yarınlarımızın değil, bugünlerimizin de umudusunuz. Biz sizlerin bu bilinçle çalışmasını istiyoruz. Sizleri tuzağına düşürmeye çalışan şebekelere kaptırmamak, o çakallara yar etmemek için çalışıyoruz. Sizler de bu bilinçle hiçbir şebekenin tuzağına düşmeyeceksiniz. Bir taneniz bile bizim için çok değerli, çok kıymetli. Bu yüzden sizleri bilgisine göre, yeteneğine göre geleceğe çok güzel hazırlayacağız. Devletimizin her kurumuyla her zaman yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından, "Fahri Hemşehrilik" beratı verildi.

Program, öğrencilerin gösterileriyle sona erdi.

#ADALET Bakanı Abdülhamit Gül #gaziantep #Gençlik #Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu #spor #Yaz Okulları kapanış töreni
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