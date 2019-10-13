Barış Pınarı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 399

ANKARA (AA) - Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 399 olduğu bildirildi.

nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu." ifadelerine yer verildi.