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Barış Pınarı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 399

- Milli Savunma Bakanlığı:. "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu"

Politika 11.10.2019, 23:27 11.10.2019, 23:39
Barış Pınarı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 399

ANKARA (AA) - Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 399 olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu." ifadelerine yer verildi.

#Milli Savunma Bakanlığı #Barış Pınarı Harekatı
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