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Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Kahraman Komandolardan mesaj var

Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Kahraman Komandoların mesajı Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında yayımlandı. Morallerinin ve motivasyonlarının yüksek olduğunu belirten Kahramanlar, bölgeden terör unsurlarını temizleyeceklerini dile getirdi.

Politika 12.10.2019, 12:55 12.10.2019, 14:28
Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Kahraman Komandolardan mesaj var

Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Kahraman Komandoların mesajı Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında yayımlandı. Morallerinin ve motivasyonlarının yüksek olduğunu belirten Kahramanlar, bölgeden terör unsurlarını temizleyeceklerini dile getirdi.

Barış Pınarı Harekâtı’na katılan kahraman komandolar yayınlanan videoda Türk milletine ve ailelerine mesaj verdi. Morallerinin ve motivasyonlarının oldukça iyi olduğunu belirten Kahraman askerler, terör unsurlarını bölgeden temizleyeceklerini söyleyerek ailelerine selam gönderdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Barış Pınarı Harekatı #Kahraman Komandolar
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