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Barış Pınarı operasyonuna katılan Mehmetçik için kurban kesildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için kurban kestirdi.

Politika 09.10.2019, 17:26 09.10.2019, 17:52
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ANKARA (AA) - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için kurban kestirildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Şanlı Türk ordusunun başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle ve Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde 9 koç dualar eşliğinde kurban edildi." bilgisine yer verildi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş de "Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sınır ötesine hareket eden ordumuza muzafferiyetler, muvaffakiyetler diliyoruz. Bilge liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatları ile 9 adet koçu, koç yiğitlerimize kurban ediyoruz. İnşallah, hayırlısı ile gidip gelmeyi Allah nasip etsin. Ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı
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