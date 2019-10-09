BBP Genel Başkanı Destici:"Türkiye bu operasyondan başarılı bir şekilde çıkacaktır"

TBMM (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu operasyon, en az Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemlidir, yerindedir. Türkiye bu operasyondan başarılı bir şekilde çıkacaktır." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını tüm dünyaya duyurduğunu belirterek, harekatın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Harekatın, Türkiye'ye yönelik terör gruplarının tehditlerini ortadan kaldırmak, mültecileri güvenli bölgeye yerleştirmek ve Suriye ile bölge barışına katkı bulunmak amacı taşıdığını aktaran Destici, bu harekatın Suriye toprağını işgal için başlatılmadığına işaret etti.

ABD'nin, bölgeden CENTCOM'u çekmedikçe, askerlerini çekmiş sayılmayacağını belirten Destici, bu yöndeki oyalamalara da itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Harekata ilişkin AB ülkelerinden gelen açıklamaları da anımsatan Destici, şöyle konuştu:

"Suriye savaşını biz başlatmadık. Suriye'deki bütün bu dengelemeleri Türkiye yapmadı. Bu bir uluslarası operasyondu, emperyalistlerin ve siyonistlerin operasyonuydu. Dolayısıyla AB'yi samimi davranmaya ve teröre karşı en samimi mücadeleyi veren Türkiye'nin yanında durmaya çağırıyoruz. Bizim bu harekatla birlikte yapmaya çalıştığımız, bölgeyi teröristlerden temizlerken, Suriye iç barışına ve siyasi çözüme de katkıda bulunuyoruz. Bunun görülmesi lazım."

Rusya ve İran'ın harekat öncesindeki açıklamalarını da eleştiren Destici, "Sizin ne işiniz var o zaman Suriye'de? Herkes çekilsin. ABD'si, Rusya'sı, İran'ı, Almanya'sı çekilsin. Sizin ülkenizin sınırlarına bombalar düşmüyor. Terör sizin ülkenizi tehdit etmiyor. Türkiye olarak biz elbetteki buna karşı tedbir alacağız. İran ve Rusya'dan gelen açıklamaları kabul etmemiz mümkün değil. Astana'daki çözüm süreci ortaklarımızdan beklentimiz, bu operasyonu desteklemeleri olmalarıdır." dedi.

Destici, Türkiye iç siyasetinde, harekata ilişkin değerlendirmeleri de dile getirerek, şunları kaydetti:

"Birileri seçim ortaklarını üzmemek adına, 'Şunun için, bunun için tezkereye evet diyoruz' deseler de milletimiz tüm kalbiyle bu operasyonu desteklemektedir. Bu operasyon, en az Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemlidir, yerindedir. Türkiye bu operasyondan başarılı bir şekilde çıkacaktır."