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BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos Türkiye’ye geliyor
Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üzerine Türkiye’ye geliyor.
Politika 06.08.2019, 21:55
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos, Sayın Bakanımızın davetine icabetle XI. Büyükelçiler Konferansı’na katılmak üzere 7-9 Ağustos 2019 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Yüksek Temsilci Moratinos, Konferans kapsamında düzenlenecek “Yükselen Popülizm ve Irkçılık” başlıklı panele konuşmacı olarak iştirak edecek ve Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirecektir” denildi.(İHA)
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