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BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos Türkiye’ye geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üzerine Türkiye’ye geliyor.

Politika 06.08.2019, 21:55
BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos Türkiye’ye geliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üzerine Türkiye’ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos, Sayın Bakanımızın davetine icabetle XI. Büyükelçiler Konferansı’na katılmak üzere 7-9 Ağustos 2019 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Yüksek Temsilci Moratinos, Konferans kapsamında düzenlenecek “Yükselen Popülizm ve Irkçılık” başlıklı panele konuşmacı olarak iştirak edecek ve Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirecektir” denildi.

(İHA)
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