Bulgaristan heyeti TBMM'de
- TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, Bulgaristan Ayrımcılığa Karşı Koruma Komisyonu Başkanı Ana Dzumalieva ile görüştü
TBMM (AA) - TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Bulgaristan Ayrımcılığa Karşı Koruma Komisyonu Başkanı Ana Dzumalieva ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Görüşmede konuşan Satır, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun daveti üzerine Türkiye'ye gelen heyeti, TBMM'de ağırlamaktan memnun olduğunu söyledi.
Misafir heyetin çalışma esaslarına ilişkin bilgi alan Satır, "Hemen hemen aynı amaç üzerine çalışıyoruz. Kuruluş amacınız takdire şayan. Gördüğümüz kadarıyla Türk kökenli bir üyeniz de var ve bundan da ayrıca memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Bulgaristan'ın iş birliği açısından çeşitli kurumlarla bir araya geldiklerini, önemli bilgi birikimi edindiklerini ifade eden Dzumalieva, şöyle konuştu:
"Komisyonumuz 5 kadın, 4 erkekten oluşuyor. Komisyon olarak amacımız ayrımcılığı gelişmeden yakalamak. Bütün büyük şehirlerimizde temsilciliklerimiz var. Biz tamamen bağımsız bir kuruluşuz. Bulgaristan'daki tüm devlet kurumu çalışanlarını ayrımcılığa karşı izin vermemeleri konusunda bilgilendiriyoruz. Şu anda okul müdürlerini eğitiyoruz. Amacımız erken yaşta bu ayrımcılığın bertaraf edilmesidir."
Görüşmede Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da yer aldı.
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