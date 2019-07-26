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Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Toplantısı’na Katılmak İçin Tayland’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Toplantısı’na katılmak üzere Tayland’a geldi

Politika 26.07.2019, 11:54 26.07.2019, 12:03
Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Toplantısı’na Katılmak İçin Tayland’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Toplantısı’na katılmak üzere Tayland’a geldi. Çavuşoğlu, Tayland temasları kapsamında Chiang Mai Valisi Sukprachai Iamsuwan’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

(İHA)

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