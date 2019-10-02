Flaş HaberIrak'ın kuzeyine hava harekatı
Çavuşoğlu: “Soydaşlarımızın haklarının takipçisi olacağız”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Soydaşlarımızın uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarının takipçisi olacağız” dedi.
Politika 02.10.2019, 13:25 02.10.2019, 14:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Soydaşlarımızın uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarının takipçisi olacağız” dedi.
Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyetinin başkonsolosları olarak vatandaşlarımızın hak ve çıkarlarının korunması, onlara devletimizin ilgi ve desteğinin her an gösterilmesi öncelikli görevinizdir. Vatandaşlarımızın taleplerinin ve ihtiyaçlarını karşılanması öncelikli hedefiniz olsun. Vatandaşa hizmetin asla mesaisi olmaz. Akşam, tatil, mesai bitimi demeden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
(İHA)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 02 Ekim 2019
|İmsak
|05:16
|Güneş
|06:39
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:37
|Yatsı
|19:54
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2