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Çelik: (Deprem toplantısı ) Her kesim davet ediliyor. İş üretmek yerine kişisel konularla gündeme gelenlerin bu süreçte fayda üretmeleri beklenmiyor.

Politika 02.10.2019, 18:45
Çelik: (Deprem toplantısı ) Her kesim davet ediliyor. İş üretmek yerine kişisel konularla gündeme gelenlerin bu süreçte fayda üretmeleri beklenmiyor.
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