Çetinkaya, “Barış Pınarı Harekatı uyuşturucu bataklığını da kurutacak”
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, PKK’nın aynı zamanda bir narko-terör örgütü olduğunu belirterek, Mehmetçiğin “Barış Pınarı Harekatı” ile ihanet çetelerinin uyuşturucu bataklığına da darbe vuracağını bildirdi.
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, PKK’nın aynı zamanda bir narko-terör örgütü olduğunu belirterek, Mehmetçiğiin “Barış Pınarı Harekatı” ile ihanet çetelerinin uyuşturucu bataklığına da darbe vuracağını bildirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, PKK’nın aynı zamanda bir narko-terör örgütü olduğunu belirterek, Mehmetçiğiin “Barış Pınarı Harekatı” ile ihanet çetelerinin uyuşturucu bataklığına da darbe vuracağını bildirdi. Terör örgütlerinin, gelirlerinin en büyük kısmını uyuşturucu ticaretiyle elde ettiğine dikkat çeken çetinkaya “Türkiye, eli kanlı terör örgütü PKK’nın sadece silahlı eylemleriyle değil, aynı zamanda illegal faaliyetleriyle de mücadelesini sürdürmektedir” dedi.
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:
BÖLGE UYUŞTURUCU BATAKLIĞI
“Suriye’deki iç karışıklıktan dolayı oluşan otorite boşluğundan faydalanan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri, bu bölgede uyuşturucu imalatı yapmaktadırlar. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suçlar Ofisi (UNODC), raporlarında Suriye’deki çatışma ortamının uyuşturucu ticaretini önemli ölçüde artırdığı belirtilmektedir.
Bugün ülkemizin talep ettiği güvenlik koridoru içerisindeki şehirlerde ve civarlarında haşhaş, esrar ve kenevir ekimi gerçekleştiren PKK/YPG, buraları bir uyuşturucu geçiş güzergâhı ve aynı zamanda uyuşturucu üretim merkezi haline getirmiştir.
EN BÜYÜK DARBE VURULACAK
Uyuşturucudan elde edilen para ile örgütlerine finansal destek sağlayan, militanlarına silah ve teçhizat temin eden bu terör örgütlerinin varlığı bölgeden temizlendiğinde, en büyük darbelerden birini daha yaşayarak, gelir kaynaklarından yoksun kalacaktır.
Kahraman Türk Ordusu ‘Barış Pınarı Harekatı’ ile askerimize ve polisimize sıkılan her kurşunun parasal kaynağını ve Türk gençliğini hedef alan bu melanetin yuvasını kurutacaktır.
Unutulmamalıdır ki, terörü uyuşturucu besler. İnşallah Mehmetçiğimizin bu önemli operasyonuyla her alanda terörün kökünü kazıyacağız.”
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:50
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:37
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2