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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da

- Bakan Kurum, Samsat Afet Konutları'nda incelemelerde bulundu, depremzede ailenin evine konuk oldu.

Politika 12.10.2019, 20:41 12.10.2019, 20:43
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da

ADIYAMAN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde depremzedeler için yapılan afet konutlarında incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, beraberinde Vali Aykut Pekmez, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak ve Yakup Taş ve kurum müdürleriyle Samsat ilçesinde 2017 ve 2018'de meydana gelen 5,5 ve 5,1 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar görenler için yapılan Samsat Afet Konutları'nı ziyaret etti.

İlçe girişinde kendisini bekleyenlerle aracını durdurup görüşen Bakan Kurum, yapılması planlanan ikinci etap afet konutlarıyla ilgili ilçe sakinlerinin yaşadığı sorunun çözülmesi için telefonla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Ardından depremzede Emin Dilek'in evine konuk olan Bakan Kurum, burada aileyle bir süre görüştü. Konutlarının hayırlı olmasını dileyen Kurum, "Samsat'taki depremden sonra hızlı bir şekilde aksiyon alıp burayı yaptık." dedi.

Ev ziyaretinin ardından Kurum, Samsat Afet Konutları'nda ilçe halkıyla bir süre sohbet edip sorunlarını dinledi.

Bakan Kurum daha sonra beraberindekilerle Samsat ilçesinde bulunan Safvan Bin Muattal'ın kabrini ziyaret ederek Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.

Daha sonra Kurum, yapımı devam eden Sahabe Safvan Bin Muattal Cami ve Külliyesi'ni inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

#murat kurum #Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum #adıyaman #Samsat Afet Konutları #Samsat
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