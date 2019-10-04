Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kızılcahamam'da
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde incelemelerde bulundu.Bakan Kurum, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.
Politika 04.10.2019, 21:14 04.10.2019, 22:01
ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde incelemelerde bulundu.
Sokak Rehabilitasyonu Cephe İyileştirme Projesi'ni yerinde inceleyen Bakan Kurum'a, çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Belediye Başkan Süleyman Acar, Bakan Kurum'a, Kızılcahamam'a verdiği önem ve destekten dolayı teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu.
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