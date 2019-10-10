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CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal:

- "Çiftçinin para kazanabildiği nadir ürünlerden olan haşhaşta çiftçilere neden mağduriyetler yaşatıyorsunuz? Madem ektirmeyecektiniz neden alternatif sunmuyorsunuz?"

Politika 10.10.2019, 12:13
CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal:
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TBMM (AA) - CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, köylerde haşhaş ekim kotalarının birbirini tutmadığını belirterek, "Çiftçinin para kazanabildiği nadir ürünlerden olan haşhaşta çiftçilere neden mağduriyetler yaşatıyorsunuz? Madem ektirmeyecektiniz neden alternatif sunmuyorsunuz?" dedi.

Köksal, haşhaş üreticilerinin sorunlarıyla ilgili Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Haşhaşın Afyonkarahisar'da tutunmasının, yaşamasının kolay olmadığını belirten Köksal, haşhaş ekimi yapılabilmesi için çiftçilere üretici kayıt sistemine üye olma zorunluluğu getirildiğini ve bununla ilgili çiftçilere yeterli bilgilendirme yapılmadığını, bu durumun mağduriyet yarattığını, bazı çiftçilerin kayıt olamadıkları için ekim gerçekleştiremediklerini aktardı.

Hükümetin bu yıl haşhaş ekim kotasının azalmadığına yönelik açıklama yaptığını, bu konuyla ilgili verdikleri soru önergelerine yanıt gelmediğini vurgulayan Köksal, "Madem kota azalmadı neden bize rakamları vermiyorsunuz? Bizden neyi gizliyorsunuz? Biz geçen yıl ve bu yılın haşhaş kota rakamlarını istiyoruz." dedi.

Köksal, geçen yıl ile bu yıl haşhaş ekim kotalarının birbirini tutmadığı köyler bulunduğuna işaret ederek, "Çiftçinin para kazanabildiği nadir ürünlerden olan haşhaşta çiftçilere neden mağduriyetler yaşatıyorsunuz? Madem ektirmeyecektiniz neden alternatif sunmuyorsunuz?" diye konuştu.

"Hep beraber haşhaş üreticisinin yüzünü güldürelim ve haşhaşı Afyonkarahisar'dan ayırmayalım." ifadesini kullanan Köksal, şunları söyledi:

"Haşhaş Afyonkarahisar için hayati bir ürün. Bu sadece bitki değil, bizim ekonomimizin olmazsa olmazı. Afyonkarahisar topraklarından haşhaşın sürgün edilmesine izin vermeyeceğiz."


#CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal #mağduriyet #haşhaş
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