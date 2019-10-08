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CHP'den Trump'a hatırlatma: Türkiye tehdide boyun eğmez!

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye, her konuda kendi kararını kendi verecektir" dedi

Politika 07.10.2019, 23:55 08.10.2019, 01:06
CHP'den Trump'a hatırlatma: Türkiye tehdide boyun eğmez!

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir." değerlendirmesinde bulundu

Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
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