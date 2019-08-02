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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Muratlı Sınır Kapısı açılmalı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ilçelerinin ardından Borçka ve Artvin’de halka seslendi. Kılıçdaroğlu, "Size sözüm söz, Muratlı açılacak, bunun için mücadele edeceğim" dedi.

Politika 02.08.2019, 20:52
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Muratlı Sınır Kapısı açılmalı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ilçelerinin ardından Borçka ve Artvin’de halka seslendi. Kılıçdaroğlu, "Size sözüm söz, Muratlı açılacak, bunun için mücadele edeceğim" dedi.

31 Mart seçimlerinde sandıktan başarılı çıkan belediyeleri ziyaret etmek üzere Artvin’e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ilçesinin ardından Borçka ve Artvin’de halka seslendi. Borçka Belediye binası önünde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Muratlı Sınır Kapısı’nın açılmasını gerektiğini söyledi. Yolda kilometrelerce tır kuyruğu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı’ndan sonra Artvin sınırlarındaki ikinci kapı olan Muratlı Sınır Kapısı’nın da açılması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bu kapı neden açılmaz? O tırların bir kısmı buradan gelip, gitse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Buranın esnafı da kazanacak, herkes kazanacak, zarar eden olmayacak. Size sözüm söz, Muratlı açılacak, bunun için mücadele edeceğim. Burayı açın, ne olur? Maliyeti de çok yüksek değil. Buradan sesleneyim isterseniz, eğer bu kapıyı açmakta zorlanıyorsanız, para bulamıyorsanız, parayı ben bulacağım, sınır kapısını ticarete ve ulaşıma açacağım, yeter ki engel olunmasın" dedi.

Daha sonra karayoluyla Artvin’e hareket eden CHP lideri, Şavşat ilçesinde konvoyuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden "Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı ve tüm şehitlerimiz rahmetle anıyoruz" pankartıyla karşılandı.

(Adem Güngör - Temel Okur/İHA)
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