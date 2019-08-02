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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Muratlı Sınır Kapısı açılmalı"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ilçelerinin ardından Borçka ve Artvin’de halka seslendi. Kılıçdaroğlu, "Size sözüm söz, Muratlı açılacak, bunun için mücadele edeceğim" dedi.
Politika 02.08.2019, 20:52
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ilçelerinin ardından Borçka ve Artvin’de halka seslendi. Kılıçdaroğlu, "Size sözüm söz, Muratlı açılacak, bunun için mücadele edeceğim" dedi.
Daha sonra karayoluyla Artvin’e hareket eden CHP lideri, Şavşat ilçesinde konvoyuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden "Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı ve tüm şehitlerimiz rahmetle anıyoruz" pankartıyla karşılandı.(Adem Güngör - Temel Okur/İHA)
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