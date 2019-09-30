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CHP'nin kurultay takvimi belli oldu

- CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında partinin 37'nci Olağan Kurultay takvimi belirlendi - Buna göre, 8 Kasım-1 Aralık 2019 arasında mahalle delegeleri seçimi, 14 Aralık 2019-27 Ocak 2020 arasında ilçe kongreleri, 3 Şubat-2 Mart 2020 arasında da il kongreleri gerçekleştirilecek - Kongreler bittikten sonra büyük kurultayın 2020 yılının nisan ayında yapılması bekleniyor

Politika 30.09.2019, 18:47
CHP'nin kurultay takvimi belli oldu

ANKARA (AA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında partinin 37'nci Olağan Kurultay takvimi belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü.

Türkiye gündemi ve dış politikadaki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, 37'nci Olağan Kurultayın takvimi de netleşti.

Buna göre, 8 Kasım-1 Aralık 2019 arasında mahalle delegeleri seçimi, 14 Aralık 2019-27 Ocak 2020 arasında ilçe kongreleri, 3 Şubat-2 Mart 2020 arasında da il kongreleri gerçekleştirilecek.

Parti tüzüğü, il kongrelerinin tamamlanmasının ardından 45 gün sonra büyük kurultayın gerçekleştirilmesini düzenliyor.

Bu kapsamda, CHP'nin büyük kurultayının gelecek yılın nisan ayı ortalarında yapılması planlanıyor.


#37. Olağan Kurultay #CHP Merkez Yönetim Kurulu #Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu #MYK #takvim
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