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Cumhurbaşkanı çaya davet edenlere çay ikram etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir otoyolunun açılışının ardından kendisini çaya davet eden kadınlara doğa dostu çay ikram etti.

Politika 04.08.2019, 19:07
Cumhurbaşkanı çaya davet edenlere çay ikram etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir otoyolunun açılışının ardından kendisini çaya davet eden kadınlara doğa dostu çay ikram etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında inşasına başlanan ve yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek olan yeni otoyol için Bursa’da düzenlenen açılış törenine katıldı. Otoyol üzerinde bulunan Bursa Batı Gişeleri önünde yapılan törende halka seslenen Erdoğan, törenin ardından kendi makam arabasıyla otoyolu test etti. Bir süre makam aracını kendi kullanan Cumhurbaşkanı yine aynı törende açılışını yaptığı Bursa Şehir Hastanesi’ne gitmek üzere otobüse bindi. O esnada Erdoğan’ı görmek için yolda bekleyen kadınlar Cumhurbaşkanını çaya davet etti. Erdoğan bu davete tepkisiz kalmayarak kadınlara doğa dostu çay dağıttı. Cumhurbaşkanı tüm çayları dağıttıktan sonra hastaneye gitmek üzere ayrıldı.

(İHA)
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