Son Dakika
Cumhurbaşkanı çaya davet edenlere çay ikram etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir otoyolunun açılışının ardından kendisini çaya davet eden kadınlara doğa dostu çay ikram etti.
Politika 04.08.2019, 19:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında inşasına başlanan ve yapımı tamamlanan İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek olan yeni otoyol için Bursa’da düzenlenen açılış törenine katıldı. Otoyol üzerinde bulunan Bursa Batı Gişeleri önünde yapılan törende halka seslenen Erdoğan, törenin ardından kendi makam arabasıyla otoyolu test etti. Bir süre makam aracını kendi kullanan Cumhurbaşkanı yine aynı törende açılışını yaptığı Bursa Şehir Hastanesi’ne gitmek üzere otobüse bindi. O esnada Erdoğan’ı görmek için yolda bekleyen kadınlar Cumhurbaşkanını çaya davet etti. Erdoğan bu davete tepkisiz kalmayarak kadınlara doğa dostu çay dağıttı. Cumhurbaşkanı tüm çayları dağıttıktan sonra hastaneye gitmek üzere ayrıldı.(İHA)
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 04 Ağustos 2019
|İmsak
|04:02
|Güneş
|05:42
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:52
|Akşam
|20:07
|Yatsı
|21:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0