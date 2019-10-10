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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’’3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" dedi.

Politika 10.10.2019, 13:29 10.10.2019, 15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’’3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Cumhurbaşkanı Erdoğan #mülteci
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