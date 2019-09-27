Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 74'üncü Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'taki temaslarını tamamlayarak ABD'den ayrıldı
Politika 26.09.2019, 05:47 26.09.2019, 08:29
NEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'taki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TC-TRK" ile ABD'den ayrıldı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ABD'den ayrıldı.
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